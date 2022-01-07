Блинкен: в НАТО никогда не обещали России не расширяться на Восток

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что члены НАТО никогда не давали России обещаний не расширяться на восток. Об этом американский дипломат заявил на пресс-конференции в Госдепе, передаёт РИА Новости. При этом он отверг обвинения в том, что НАТО угрожает России.

НАТО никогда не обещала не принимать новых членов, — сказал он.

Госсекретарь Соединённых Штатов также назвал ложным «нарратив о том, что НАТО угрожает России». Блинкен также опроверг утверждения о том, что Альянс планирует установить военную инфраструктуру на Украине, чтобы использовать её против РФ.

По его словам, США полностью привержены значимому диалогу с Россией по безопасности, но диалог между Москвой и Вашингтоном должен быть «улицей с двусторонним движением». Он считает , что РФ выдвигает США ряд невыполнимых требований по безопасности, чтобы потом обвинить Запад в возможном срыве диалога.

Ранее позицию об отсутствии каких-либо обещаний России отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Так он отреагировал на слова президента России Владимира Путина, сказанные во время ежегодной пресс-конференции в конце 2021 года. Таким образом глава Альянса отверг обвинения российского лидера в «надувательстве» со стороны НАТО, связанным с его расширением на восток.

Накануне Столтенберг сообщил, что Альянс ни под каким видом не пойдёт на компромисс с РФ по базовому принципу, что каждая страна может выбирать свои оборонные союзы.

Ранее Министры иностранных дел стран НАТО собрались на экстренную видеоконференцию, чтобы определить позицию Альянса для предстоящих переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Они подчеркнули необходимость диалога, дипломатии и деэскалации в отношениях с Россией. Но при этом выразили единство в ответ на агрессию России против Украины.

Переговоры России с США по вопросам безопасности намечены на 10 января. Они должны состояться в Женеве. Заседание Совета Россия — НАТО, где будет обсуждаться тот же вопрос, состоится в Брюсселе. На 13 января запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.