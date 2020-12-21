Биолог объяснила появление в Британии нового штамма коронавируса

https://static.news.ru/photo/986f8940-433a-11eb-968d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Niaid-Rml/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возникновение в Соединённом Королевстве нового штамма COVID-19 объясняется естественной мутацией коронавируса. Об этом заявила биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По её словам, судя по научному описанию нового штамма, вирус эволюционировал внутри одного хозяина в течение длительного времени. Вероятнее всего, вирус мутировал у человека с иммуносупрессией либо у людей, в тканях которых вирус подвергался факторам дополнительного отбора, сообщает Lenta.ru.

Например, если пациента лечили высокими концентрациями конвалесцентной плазмы или противовирусными препаратами фавипиравир или ремдесивир, — отметила биолог.

Она пояснила, что подобные препараты портят вирусную полимеразу, поэтому вирус смог накопить большое количество мутаций.

По мнению профессора, главный вывод из появления нового штамма заключается не в том, что он более заразен. Важно понимать, что при лечении можно ожидать появления других мутаций, независимых от обнаруженной в Великобритании. И если все страны закроют границу с Британией, это ничего не изменит, новые мутации всё равно появятся, считает Баранова.

Может, они уже существуют в том же Владивостоке или в Липецке. Просто мы пока о них ещё не знаем, — подчеркнула она.

Биолог добавила, что чем лучше людей лечат, тем больше вирус подвергается селекции, а значит, появляется больше разных мутаций. Это является нормальным процессом эволюции вируса.

Думаю, может, даже и хорошо, что появился этот штамм. Бессимптомных станет больше, тяжёлых пациентов — меньше, — отметила Баранова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый вариант коронавируса, который обнаружен в Великобритании, может стать доминирующим. Такое мнение высказал научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов. При этом эксперт допустил вероятность того, что на новый штамм COVID-19 существующие вакцины могут не подействовать.