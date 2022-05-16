BFMTV узнал имя нового премьер-министра Франции Новым премьер-министром Франции станет глава Минтруда страны Элизабет Борн

Элизабет Борн / Фото Ирина Калашникова/РИА Новости

Действующий премьер-министр Франции Жан Кастекс подал заявление об отставке президенту Эммануэлю Макрону, пишет BFMTV. По версии телеканала, его пост займет министр труда, занятости и интеграции страны Элизабет Борн. Уточняется, что передача власти пройдёт в 20:00 по местному времени.

Министр труда Элизабет Борн в данный момент находится в Елисейском дворце и в скором времени будет назначена премьер-министром, — сказано в сообщении.

Ранее на сайте французского правительства сообщили, что премьер-министр Франции Жан Кастекс подал президенту страны Эммануэлю Макрону прошение об отставке. Французский лидер принял его.

Церемония инаугурации вновь избранного на пост президента Франции Эммануэля Макрона прошла в Елисейском дворце. На церемонии было 450 гостей, среди которых бывшие президенты Пятой республики Франсуа Олланд и Николя Саркози. Макрон победил во втором туре президентских выборов с результатом 58,55% голосов по итогам подсчёта 100% бюллетеней. Его соперница Марин Ле Пен набрала во втором туре 41,45% голосов.