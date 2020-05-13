Белый дом подверг критике предложенный демократами пакет помощи на $3 трлн

https://static.news.ru/photo/6e2af80c-9554-11ea-8af7-fa163e074e61_660.jpg Фото: The White House/flickr.com

Администрация президента США считает попыткой продвинуть свои политические интересы предложение демократов в палате представителей Конгресса США о новом пакете стимулирующих мер на $3 трлн.

Демократы в палате представителей в очередной раз используют кризис для игры в политику и продвижения собственной повестки, — цитирует ТАСС пресс-секретаря главы государства Кейли Макинэни.

Демократы в палате представителей Конгресса США предлагают проголосовать за законопроект, согласно которому около $1 трлн отводится штатам и местным властям, учреждается Фонд героев в размере $200 млрд для сотрудников сфер первой необходимости. Кроме того, согласно проекту, выплаты на семью предлагается увеличить до $6 тыс.

Как писал NEWS.ru, спикер палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси официально заявила о поддержке выдвижения бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена в качестве кандидата в президенты.

Пелоси рассказала, что политик сможет вывести Соединённые Штаты из коронавирусного кризиса, назвав его голосом разума и стойкости. Она напомнила, что во время Великой рецессии именно Байден работал над продвижением пакета мер стимулирования, позволившим создать и сохранить миллионы рабочих мест.