Нэнси Пелоси поддержала кандидатуру Байдена на пост президента США

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Мэр техасского города Бомонт Бекки Эймс стала фигуранткой скандала. Женщину заметили в маникюрном салоне, в то время как такие салоны, как и парикмахерские, должны быть закрыты по указу губернатора штата Грега Эбботта из-за пандемии коронавируса.

В соцсетях появилось фото, на снимке запечатлена градоначальник, размягчающая ногти в мисочке с водой. Сама Эймс, комментируя ситуацию, заявила KFDM, что не делала маникюр и пришла в салон из-за наращённых...