Нэнси Пелоси поддержала кандидатуру Байдена на пост президента США

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси официально заявила о поддержке выдвижения бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена в качестве кандидата в президенты.
Пелоси рассказала, что политик сможет вывести Соединённые Штаты из коронавирусного кризиса, назвав его голосом разума и стойкости. Она напомнила, что во время Великой рецессии именно Байден работал над продвижением пакета мер стимулирования, позволившим создать и сохранить миллионы рабочих мест.
Я горжусь поддержать Джо Байдена как кандидата на пост президента: лидера, который олицетворяет надежду и мужество, ценности, подлинность и честность, — отметила Пелоси.
Ранее Джозеф Байден заручился поддержкой сенатора-демократа от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, писал NEWS.ru.
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