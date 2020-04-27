США

Нэнси Пелоси поддержала кандидатуру Байдена на пост президента США

13:07, 27 апреля 2020
Нэнси Пелоси Нэнси Пелоси Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси официально заявила о поддержке выдвижения бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена в качестве кандидата в президенты.

Пелоси рассказала, что политик сможет вывести Соединённые Штаты из коронавирусного кризиса, назвав его голосом разума и стойкости. Она напомнила, что во время Великой рецессии именно Байден работал над продвижением пакета мер стимулирования, позволившим создать и сохранить миллионы рабочих мест.

Я горжусь поддержать Джо Байдена как кандидата на пост президента: лидера, который олицетворяет надежду и мужество, ценности, подлинность и честность, — отметила Пелоси.

Ранее Джозеф Байден заручился поддержкой сенатора-демократа от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, писал NEWS.ru.

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