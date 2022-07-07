BBC: Джонсон отправил в отставку министра, посоветовавшего ему уйти с поста

Фото: Ben Shread/Cabinet Office

Министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув был отправлен в отставку главой правительства Борисом Джонсоном после предложения премьер-министру уйти со своего поста, сообщил британский телеканал BBC. Отмечается, что в преддверии референдума 2016 года о выходе королевства из состава Евросоюза Гоув являлся сторонником действующего главы государства.

К настоящее время известно о 42 министров и советников правительства, которые покинули свои посты из-за разразившегося скандала с участием премьер-министра. Речь идёт о продвижения парламентария-консерватора Криса Пинчера, которого обвиняют в домогательствах. Несмотря на это глава правительства заявил на встрече с представителями парламентских комитетов, что не планирует покидать свой пост.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее предложила британским министрам попросить главу кабмина Бориса Джонсона уйти в отставку любимой фразой, которую они «обычно используют, меняя режимы»: Boris must go. Она добавила, что «кто смог, уже ушел», а остальные члены кабмина надеются «уговорить шефа».