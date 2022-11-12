Байден назвал лидера Камбоджи премьером Колумбии

Фото: IMAGO/Thomas Imo/photothek.net/Global Look Press

Джо Байден

Во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) президент США Джо Байден назвал премьер-министра Камбоджи Хуна Сену премьером Колумбии. Отрывок с оговоркой политика появился в Twitter-аккаунте Национального комитета Республиканской партии (RNC).

Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его руководство на посту председателя АСЕАН, — сказал Байден.

Американский лидер регулярно допускает в своей речи оговорки. Однажды он неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина, а также перепутал слова «вакцинация» и «эскалация». Кроме того, он не раз оговаривался, называя неправильно Ирак и Иран. Неоднократно Байден также называл вице-президента США Камалу Харрис главой государства.

Ранее Байден во время выступления на конференции ООН по климату в Шарм-эш-Шейхе смог произнести слово «энергетическая» лишь с пятой попытки. Глава Белого дома извинился за ошибку, сказав, что читал цитату.