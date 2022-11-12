Байден смог выговорить слово «энергетическая» лишь с пятой попытки

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден во время выступления на конференции ООН по климату в Шарм-эль-Шейхе смог произнести слово «энергетическая» лишь с пятой попытки. Глава Белого дома извинился за ошибку, сказав, что читал цитату. Ролик был опубликован изданием Express.

Во время выступления Байден заверил, что США станут движущей силой перехода к так называемой зеленой экономике. В какой-то момент американский глава стал с трудом произносить некоторые слова. Так, Байден пообещал «ускорить обезуглероживание за пределами нашей границы» и лишь спустя несколько секунд понял, что неправильно произнес слово «обезуглероживание». Глава США также не с первого раза сумел произнести слово «турбонаддув».

Ранее Байден допустил оговорку и сообщил во время саммита в Саудовской Аравии, что чтит «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке. Вероятно, глава Белого дома спутал два похожих слова — selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).

Байден регулярно допускает оговорки. Однажды он неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина, перепутал слова «вакцинация» и «эскалация», не раз оговаривался, называя неправильно Ирак и Иран. Несколько раз Байден также называл вице-президента США Камалу Харрис главой государства.