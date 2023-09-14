Бахмут, Угледар: обстановка в зоне СВО 14 сентября, последние новости Российские военкоры рассказали про обстановку в зоне СВО 14 сентября

Фото: МО РФ

ВС РФ на южном фланге обороны Бахмута предприняли серию успешных контратак, пишет «Рыбарь». МО РФ эти данные пока не подтвердило. Что сейчас происходит в зоне СВО, о чем пишут военкоры?

Обстановка у Бахмута 14.09.2023

«На южном фланге обороны Бахмута российские войска предприняли серию успешных контратак. Противник выбит с занимаемых позиций в Клещеевке. При этом село в данный момент подвергается массированным артиллерийским ударам со стороны ВСУ», — отметил «Рыбарь».

По данным WarGonzo, на Бахмутском направлении ВСУ атаковали и пытались закрепиться в Клещеевке.

«Частично успешно. Но их подразделения в селе находятся под плотным огнем средств дальнего поражения ВС РФ. Как и в населенных пунктах Орехово-Васильевка и Спорное. Украинская артиллерия била по российским позициям в Курдюмовке, Андреевке и Бахмуте», — сообщил источник.

Минобороны эти данные не подтверждало.

Обстановка под Угледаром 14.09.2023

«На Угледарском участке украинские войска при поддержке артиллерии возобновили наступление на Приютное и продолжили на Новодонецкое и Новомайорское. Без продвижения. Артиллерия ВС РФ работала по позициям украинских войск в Новодаровке, Урожайном, Пречистовке и Угледаре. ВСУ — по российским в Заветном Желании, Старомлыновке и Керменчике», — пишет WarGono.

По данным «Рыбаря», на Времевском выступе ВСУ возобновили атаки на российские позиции у Новодонецкого и Новомайорского.

«Российские войска успешно справляются с небольшими группами противника на данном участке. Похожая ситуация складывается у Приютного, где за последние сутки отражены две попытки наступления со стороны ВСУ. Одновременно с этим российские подразделения регулярно наносят огневое поражение по местам дислокации противника», — добавил источник.

Минобороны эти данные не подтверждало.

Фото: МО РФ

Обстановка на других участках СВО 14.09.2023

«На Луганском направлении ВС РФ атаковали в Серебрянском лесном массиве со стороны Дибровы, у Новоегоровки и Синьковки. Наступательные действия поддерживала артиллерия. Также под ударами украинские подразделения в Белогоровке, Макеевке, Мясожаровке, Крахмальном, Котляровке, Кисловке и Ивановке», — пишет WarGonzo.

«Военкоры Русской Весны» со ссылкой на американский Институт изучения войны сообщили, что ВС РФ провели наступательные операции на линии Купянск — Сватово — Кременная, под Бахмутом, на линии Авдеевка — Донецк, на западе Донецкой и восточной границе Запорожской областей, а также на западе Запорожской области.

«Украинские силы провели наземные атаки на линии Купянск — Сватово — Кременная, но не добились каких-либо заявленных или подтвержденных успехов. Российские войска отразили наступление украинской армии в районе Первомайского (12 км к юго-западу от Авдеевки) и Красногоровки (22 км к юго-западу от Авдеевки) на фронте Авдеевка — Донецк», — добавил источник.

Минобороны эти данные не подтверждало.

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