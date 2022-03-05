Азербайджанские авиакомпании Azal и Buta Airways прекратят полёты в Россию

Азербайджанские авиакомпании Azal и Buta Airways с 6 марта останавливают рейсы на территорию России в связи с рисками, которые могут появиться в сфере международных трансферов. Пассажиры, купившие билеты на отменённые рейсы, имеют право поменять дату вылета или вернуть стоимость билетов, пишет «Коммерсант».

Начиная с завтрашнего дня в связи с рисками, возникающими при международных полётах, по рекомендации Росавиации рейсы российских авиакомпаний в Азербайджан приостанавливаются на неопределённый срок, — приводит «Коммерсант» сообщение авиакомпании Azal.

Представители компаний также отметили, что ситуация обусловлена изменениями на международном рынке авиационного страхования и перестрахования, связанными с санкциями.

Напомним, что Росавиация ранее днём рекомендовала российским авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в Россию. Решение было принято на фоне массовых арестов воздушных судов РФ за рубежом.

«Аэрофлот» объявил о приостановке с 8 марта выполнения всех международных рейсов. В компании сообщили, что с 6 марта пассажиров, следующих по международным направлениям, не допустят на рейс с билетами в обе стороны с возвратом после 8 марта. С аналогичным заявлением выступил и лоукостер «Победа».