Азербайджан захватил ряд стратегических высот в Карабахе

https://static.news.ru/photo/afbb0ab4-047b-11eb-8a74-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/Facebook.com

ВС Азербайджана захватили ряд стратегических высот на линии соприкосновения на территории Нагорного Карабаха. Об этом 2 октября сообщили представители Министерства обороны страны.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время, начиная с ночи на пятницу, продолжаются военные операции и ожесточённые бои.

ВС Азербайджана заняли ряд стратегических высот в агдеринском направлении, вокруг Мадагиза, и контролируют их, — приводит сообщение Минобороны Азербайджана РИА Новости.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как ранее передавал NEWS.ru, президенты России, Соединённых Штатов Америки и Франции сделали совместное заявление по ситуации на территории Нагорного Карабаха.

Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, которые представляют государства — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявили, что осуждают насилие, которое имеет место на линии соприкосновения.