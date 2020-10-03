Азербайджан обвинил Армению в привлечении третьих сторон в конфликт

https://static.news.ru/photo/555b6746-0622-11eb-8ebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Армения, говоря об участии Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе, пытается таким образом привлечь в конфликт третью сторону. С таким заявлением выступили представители Министерства иностранных дел Азербайджана.

Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян говорил, что именно турецкий истребитель сбил Су-25. Позднее данные сведения опровергли и в Баку, и в Анкаре.

Армянские утверждения о том, что в боевых операциях в регионе якобы участвует Турция, преследуют только лишь одну цель — привлечь третью сторону в конфликт, — цитирует представителей ведомства РИА Новости.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, ВС Армении обстреляли города Тертер и Горадиз в Физулинском районе, а также город Гянджа. Есть жертвы и пострадавшие, заявил помощник президента — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.