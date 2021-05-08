Азаров назвал «фантазиями» идеи Киева о нормализации отношений с Москвой

https://static.news.ru/photo/6f01c5f0-b05e-11eb-a45a-96000091f725_660.jpg Николай Азаров Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал «фантазиями» заявление первого украинского президента Леонида Кравчука об условии восстановления отношений с Россией. Кравчук уже давно «живёт в другой реальности», отметил он в интервью для радио «Говорит Москва».

Кравчук ранее назвал условием для восстановления отношений между Москвой и Киевом решение конфликта в Донбассе в пользу Украины.

Основа для урегулирования конфликта известна — это соглашение, которое санкционировано Советом безопасности ООН, и от Киева требуется выполнение этого соглашения. <...> Что касается положений, что на каких-то там киевских условиях этот конфликт будет урегулирован, это фантазии, — подчеркнул Азаров.

Он считает, что Украине удаётся уклоняться от выполнения Минских соглашений благодаря позиции Франции и Германии, которые «смотрят на это дело достаточно нейтрально».

Ранее стало известно, что двусторонние отношения между Россией и Украиной могут быть восстановлены, если конфликт в Донбассе решится в пользу Киева. Такое мнение высказал Леонид Кравчук. Вместе с тем, по его мнению, обеспечить такой исход может вступление Украины в НАТО. Это изменит расклад сил в регионе, убеждён первый президент республики.