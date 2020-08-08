Авиакомпания уточнила число погибших в катастрофе самолёта в Индии

https://static.news.ru/photo/263ae16e-d966-11ea-8662-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Число погибших в катастрофе самолёта Boeing 737, совершившего 7 августа жёсткую посадку в аэропорту индийского Каликута, составило 18 человек. Об этом сообщили в авиакомпании Air India Express.

Подтверждена гибель 18 человек, включая двух членов экипажа, после того как рейс IX 1344 Дубай — Каликут пролетел над взлётно-посадочной полосой при посадке в международном аэропорту Каликут, — говорится в сообщении авиакомпании в Twitter.

Авиакомпания выразила готовность предоставить компенсацию ближайшим родственникам погибших и пострадавших.

Air India Express Accident Bulletin: 4 pic.twitter.com/bzX00UhSxB — Air India Express (@FlyWithIX) August 8, 2020

Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования главе Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди в связи с крушением самолёта.

7 августа Boeing 737 несколько раз пытался зайти на посадку из-за сложных погодных условий. Она происходила во время ливня. При посадке самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, его корпус развалился на две части. На борту лайнера находились 184 пассажира, в том числе 10 младенцев, 2 пилота и ещё 4 члена экипажа. Ранее сообщалось, что погибли 20 человек, в том числе командир воздушного судна и второй пилот. Более 100 человек получили травмы, около 20 из них находятся в больницах в тяжёлом состоянии.