Авиация России уничтожила примерно 200 сирийских боевиков

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Российская боевая авиация ударила по террористической базе, расположенной к северо-востоку от сирийской Пальмиры. В результате было уничтожено около 200 террористов, рассказал замглавы Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Карпов.

Он поделился, что военные России получили данные о существовании замаскированной базы и подтвердили её. После этого самолёты по нескольким каналам ударили по этой территории, передаёт «Интерфакс».

В результате силовики уничтожили два укрытия боевиков, около 500 кг боеприпасов и компонентов для создания бомб, а также 24 пикапа с крупнокалиберными пулемётами.

По данным российских военных, на уничтоженной базе террористы готовили боевиков, которые должны были совершать теракты в различных регионах Сирии. Там же производились самодельные взрывные устройства.

Гражданская война в Сирии продолжается с 2011 года. За это время Дамаск сумел отбить большую часть страны у боевиков. Провинция Идлиб осталась неподконтрольной официальным властям.

8 апреля в Сирии в результате артиллерийского обстрела погибли пять человек. Ещё шесть человек, в том числе два ребёнка, получили ранения. Как сообщили Сирийские демократические силы (SDF), стрельба велась с территории, контролируемой турецкими военными.