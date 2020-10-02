Армия Азербайджана заняла новые опорные позиции в Карабахе

https://static.news.ru/photo/6a49b8c8-053d-11eb-b028-fa163e074e61_660.jpg Фото: Armenian Defense Ministry

Армия Азербайджана заняла новые опорные пункты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны республики.

В военном ведомстве отметили, что в течение дня войска азербайджанской армии совершили успешные броски в заданных направлениях, вышли на новые опорные рубежи и произвели зачистку территории от противника, сообщает РБК.

Азербайджанская армия, как уточнили в Минобороны республики, в ходе боёв уничтожила значительное число живой силы и военной техники армии Армении.

Как сообщал NEWS.ru, 2 октября Минобороны Азербайджана также сообщало об успехах в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Отмечалось, что ВС Азербайджана захватили ряд стратегических высот на линии соприкосновения.

Ранее Россия, США и Франция сделали совместное заявление по ситуации на территории Нагорного Карабаха. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил позднее, что в ходе прямых переговоров с Ереваном и Баку Вашингтон призвал обе стороны конфликта «дать задний ход» в Карабахе.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Международное сообщество определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и выступает против решения этого вопроса вооружёнными методами.