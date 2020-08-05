Армения ограничила вещание российских телеканалов

https://static.news.ru/photo/651bc23a-d732-11ea-b477-fa163e074e61_660.jpg Фото: GTWimageBROKER.com/Global Look Press

Президент Армении Армен Саркисян подписал закон, ограничивающий вещание иностранных, в том числе российских, телеканалов в общественном мультиплексе. Закон «Об аудиовизуальных медиа» армянские парламентарии приняли 16 июля. Одно из его положений предусматривает, что зарубежные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственных договоров.

Президент Армении подписал сегодня закон «Об аудиовизуальных медиа», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы армянского лидера.

Решение должно вступить в силу через десять дней после официального опубликования.

В администрации Саркисяна заявили, что закон соответствует конституции, а для его реализации необходимо ещё заключить межправительственные соглашения и принять подзаконные нормативные акты. По словам главы отдела лицензирования Лианны Дохикян, иностранные телеканалы в данный момент лицензированы и будут вещать как минимум до 20 января 2021 года — срока окончания лицензий. Если до этого между странами будут заключены межгосударственные соглашения, то они на их основе продолжат ретрансляции.

О необходимости исключения из национального цифрового мультиплекса иностранных телекомпаний неоднократно заявлял глава Нацкомиссии по телевидению и радио Армении Тигран Акопян. Аргументировал он это соображениями информационной безопасности.

В Армении в настоящее время транслируются четыре российских телеканала: Первый канал, «РТР Планета», «Россия. Культура» и «Мир». Ранее посольство РФ в Ереване распространило заявление, что принятие этого закона приведёт к достаточно серьёзной трансформации целой отрасли медийного пространства, по предположению российских дипломатов, нужно будет договариваться о новых «правилах игры», которые будет предлагать Ереван.

Как писал NEWS.ru, главред телеканала Russia Today (RT) Маргарита Симоньян продолжает заочную дискуссию с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. На сей раз она назвала главу армянского правительства «позорником и манкуртом». Глава RT рассказала о своей прабабушке, пережившей геноцид и воспитавшей её «в неистребимом почитании памяти жертв беспрецедентной в истории человечества, кровавейшей резни». Заочный конфликт между армянским премьером и главой RT начался после того, как последняя обратила внимание на активную деятельность многочисленных армянских некоммерческих организаций, выступающих против России. Помимо этого, она припомнила правительству Армении тот факт, что оно не признаёт Крым российской территорией.