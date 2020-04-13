Архимандрит умер в охваченной коронавирусом Киево-Печерской лавре

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддержал заявление главы МВД Сулеймана Сойлу об отставке. Глава турецких силовиков тем самым хотел взять на себя ответственность за неудачную попытку введения в стране 48-часового комендантского часа.

Пресс-служба администрации президента Турции объявила, что Эрдоган отставку не принял, поскольку не счёл требование Сойлу подходящим, сообщает ТАСС. Ранее NEWS.ru сообщал, что неожиданное введение в Турции комендантского часа из-за угрозы...