Мир

Архимандрит умер в охваченной коронавирусом Киево-Печерской лавре

02:29, 13 апреля 2020 36
Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Насельник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий умер от пневмонии. Он заболел ещё до того, как появились слухи о заражённых коронавирусом в монастыре нескольких десятков священников.

Об этом сообщает «Страна.ua». Отмечается, что монах скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел самоизолировался. Об этом рассказал митрополит Украинской православной церкви Климент. По его словам, врачи порекомендовали настоятелю Лавры уйти на самоизоляцию после взятия анализов на коронавирус.

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