Архимандрит умер в охваченной коронавирусом Киево-Печерской лавре

Насельник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий умер от пневмонии. Он заболел ещё до того, как появились слухи о заражённых коронавирусом в монастыре нескольких десятков священников.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел самоизолировался. Об этом рассказал митрополит Украинской православной церкви Климент. По его словам, врачи порекомендовали настоятелю Лавры уйти на самоизоляцию после взятия анализов на коронавирус.
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