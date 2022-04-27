Арестович заявил о готовности Украины захватить Приднестровье Арестович: у Украины достаточно сил, чтобы занять Приднестровье

Алексей Арестович / Фото president.gov.ua

Украинские войска могут занять Приднестровье, если на это поступит официальный запрос от молдавских властей, заявил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала Марка Фейгина (лицо, признанное в России иноагентом). Он также отметил, что на осуществление подобного рода операции у ВСУ «достаточно сил».

Если Молдова обратится к Украине, то мы можем взять под контроль Приднестровье. Сил для этого у ВСУ достаточно, — сказал Арестович.

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла. Утром 26 апреля был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио.

Руководство Приднестровья после череды взрывов ввело «красный» уровень террористической опасности. Такое решение было принято по итогам заседания Совбеза, на котором обсудили атаки на объекты инфраструктуры ПМР.