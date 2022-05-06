Антонов заявил о желании России вернуться к диалогу с США по безопасности

Фото Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия готова возобновить диалог с Вашингтоном по стратегической безопасности, когда к этому окажутся готовы за океаном. На паузу такие консультации поставили в Белом доме, отметил он в беседе с Newsweek.

К сожалению, Вашингтон в одностороннем порядке заморозил запущенный на женевском саммите двусторонний диалог по стратегической проблематике. Тем самым поставил под угрозу перспективы сохранения основ контроля над вооружениями. Россия будет готова возобновить консультации, когда США будут готовы, — подчеркнул Антонов.

Дипломат добавил, что Москва не угрожает США и их союзникам в Европе, прилагает усилия для предотвращения эскалации кризиса на Украине.

Ранее стало известно, что Анатолий Антонов не исключил того, что конфликт на Украине был умышленно спровоцирован и теперь страну используют в качестве «военного тарана» против России. На такие мысли, по словам дипломата, его навели действия Запада — ситуацию на Украине и образ России в качестве угрозы правящие круги США используют для отвлечения своих граждан от внутренних проблем своей страны.