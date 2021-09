Крым и ЛГБТ: о чём говорили мировые лидеры в Нью-Йорке

Несмотря на американские призывы «оставаться дома» и выступить на Генассамблее в режиме видеоконференции, большинство президентов, премьер-министров и монархов лично прибыли в Нью-Йорк на первое после начала пандемии коронавирусной инфекции общемировое двухнедельное собрание.

Выступая на трибунах ООН, президент США Джо Байден заявил, что вывод американских войск из Афганистана стал завершением эры бесконечных войн. Он полагает, что теперь в мире начнётся эпоха неустанной демократии. Байден уточнил, что Вашингтон стоял перед выбором: продолжить эскалацию конфликта или покинуть государство. В результате в апреле 2021 года американский лидер принял решение о выводе войск. Он объяснил свои действия тем, что армия США во время нахождения в Афганистане обучила и оснастила оборудованием порядка 300 тысяч военных страны. В тот момент был расчёт на то, что эти силы смогут выстоять в битве против «Талибана» (запрещён в РФ), но ожидания не оправдались.

Зарубежные СМИ отметили, что глава Белого дома не упомянул Китай и Россию, но при этом его противопоставления демократии и автократии были едва завуалированной критикой как лидера КНР Си Цзиньпина, так и президента РФ Владимира Путина.

Ещё Байден выступил в защиту ЛГБТ-сообщества. Он призвал защищать права секс-меньшинств от Чечни до Камеруна.

После своего выступления Байден посетил встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. На ней они согласились, что подход двух стран к России и Китаю и дальше будет основываться на общих интересах Вашингтона и Лондона. Также Байден и Джонсон затронули Афганистан и пришли к выводу, что движение «Талибан» (запрещено в РФ) должно быть признано в мире, только если талибы станут уважать и соблюдать права человека.

Си Цзиньпин, как и Байден, на общеполитических дебатах сессии ГА ООН не упомянул «главного соперника своей страны». При этом он дал ясно понять, что австралийско-американское оборонное соглашение AUKUS вызывает гнев Китая. Издание Politico обратило внимание на обещание лидера КНР прекратить участие страны в новых проектах угольной электроэнергетики за границей. Эксперты в этой области полагают , что Китай осознал, что будущее за возобновляемыми источниками энергии. Хотя всё ещё сохраняются опасения касательно угольных заводов внутри КНР, к которым обещание Си Цзиньпина не относится.

Также руководитель Китая отметил, что его страна ни при каких обстоятельствах не будет нападать на другие государства или добиваться гегемонии. Си Цзиньпин подчеркнул, что китайский народ всегда преследовал мир, гармонию и никогда не собирался кого-то притеснять.

Президент Ирана Эбрахим Раиси во время выступления затронул вопрос ядерной сделки. Он рассчитывает, что переговорный процесс по этой теме приведёт к снятию санкций с его страны. Также политик добавил, что ядерное оружие не имеет места в оборонительной доктрине Тегерана. Позднее представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что переговоры по восстановлению в полной мере действия ядерной сделки возобновятся в Вене в течение нескольких недель.

Речь Раиси вызвала гнев у МИД Израиля. Ведомство обвинило президента Ирана во «лжи и цинизме». МИД Израиля полагает, что Раиси продолжает вводить международное сообщество в заблуждение, а иранский режим представляет собой непосредственную угрозу Ближнему Востоку и глобальному миру.

Иран пока не прокомментировал громкие высказывания Израиля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины и напомнил, что «аннексию» Крыма Анкара не признаёт. По его мнению, нужно предлагать ещё больше усилий по вопросу защиты крымских татар.

Не мог остаться в стороне от этого заявления президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил Эрдогана за эти слова и выразил признательность за поддержку «Крымской платформы». В своём Twitter украинский лидер написал, что обсудил с главой Турции весь спектр сотрудничества двух стран. Зеленский считает, что двусторонние отношения государств становятся всё более конкретными и наполняются практическими проектами.