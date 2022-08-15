Аналитик оценил вероятность дефолта на Украине Аналитик Гуреев: на Украине начнется дефолт, если Запад прекратит ее финансирование

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Правительство Украины обеспечивало экономику за счет кредитов, погасить которые она не сможет из-за текущих условий, поэтому если на Западе прекратят ее финансирование, в стране случится дефолт, заявил аналитик Центра экспертного сопровождения политических протестов Данила Гуреев. По его словам, без финансовой помощи «Украинское государство умрет», пишет «360».

Аналитик отметил, что большая часть трудоспособного населения Украины покинуло страну, многие производства гражданского сектора закрылись, а военно-промышленные объекты пострадали от высокоточных ударов российских военных. Именно поэтому экономика страны сейчас находится в прямой зависимости от средств, поступающих от Западных стран.

Если бы перерезать этот финансовый трубопровод, то Украинское государство умрет по щелчку пальцев, — убежден эксперт.

Гуреев также допустил, что власти Киева в будущем не будут возвращать поступающие деньги, рассматривая их как благотворительность.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал Украину государством-банкротом, объявив в своем Telegram-канале о потере ею финансовой самостоятельности. По его словам, собираемые в стране налоги формируют всего 40% бюджета страны, больше 60% которых идут на военные расходы, а ежемесячный дефицит составляет $5 млрд. Он подчеркнул, что без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев уже не может выполнять обязательства перед гражданами.