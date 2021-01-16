Amnesty International признала Навального узником совести

https://static.news.ru/photo/9da3379a-58f7-11eb-a988-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Международная правозащитная организация Amnesty International признала политика Алексея Навального, задержанного в аэропорту Шереметьево, узником совести.

Арест Алексея Навального — дальнейшее подтверждение того, что российские власти хотят заставить его замолчать. Его задержание только подчёркивает нужду расследовать его заявления о том, что он был отравлен государственными агентами по приказу с высшего уровня, — сказала директор московского офиса организации Наталья Звягина.

Правозащитники призвали Россию немедленно отпустить Навального и его сторонников, которых задержали в аэропорту Внуково. Кроме того, российским властям необходимо возбудить уголовное дело об отравлении оппозиционера, говорится на сайте Amnesty International.

Алексея Навального лишили права на мирный политический активизм и свободу слова. Amnesty International расценивает его как узника совести, — добавили в организации.

Накануне Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о задержании Навального в московском аэропорту Шереметьево. Силовики задержали политика на паспортном контроле, адвоката и жену с ним не пустили.

Ранее во ФСИН заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Позднее стало известно, что ФСИН объявила Навального в федеральный розыск. В ведомстве заранее заявили, что собираются задержать политика по прибытии в Россию.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок», писал NEWS.ru.