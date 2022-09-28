Посольство США в Москве призвало американцев покинуть Россию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посольство США в Москве призвало американцев немедленно покинуть Россию, сообщается на сайте дипмиссии. Дипломаты связывают это с объявлением частичной мобилизации и указывают, что не исключен призыв на военную службу лиц с двойным гражданством. Также представители посольства попросили граждан своей страны воздержаться от посещения России.

Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе, — говорится в уведомлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон и его союзники продолжат поддерживать Украину. Поддержка продлится так долго, как будет нужно, говорится в его заявлении, выпущенном по поводу объявления в России частичной мобилизации.

Ранее правительственный портал «Объясняем.рф» сообщил, что россияне с двойным гражданством, так же как и остальные граждане РФ, подпадают под частичную мобилизацию. Также отмечалось, что правила пересечения границ для них такие же, как для остальных граждан страны.