Американский адмирал назвал эпохальные изменения в мировом ядерном балансе

Глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил, что в ближайшие десять лет изменится исторический ядерный баланс в мире. По его словам, у Вашингтона впервые появятся два серьёзных соперника с высоким ядерным потенциалом в лице Москвы и Пекина.
Ричард отметил, что последние 15 лет Россия ведёт модернизацию систем военного управления, одновременно повышая эффективность учений. Она достигает своих целей на 70%,
По мнению адмирала, Китай очень скоро получит ядерную триаду, поскольку уже обладает современными межконтинентальными баллистическими ракетами и подводными лодками. По скорости расширения общего военного потенциала Пекин превосходит Вашингтон, считает Ричард.
Он добавил, что в Поднебесной не только улучшают боеготовность, но и успешно разрабатывают новые системы управления и предупреждения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Белый дом более не расценивает Россию как сильнейшего соперника и главную угрозу США. Теперь эта роль отведена Китаю, отмечает Financial Times. Действия Пекина сопровождаются «всё более воинственным тоном». Кроме того, его взаимодействие с Москвой усилилось после введения санкций в отношении России. Китай более опасен для США как с позиции военного потенциала, так и с точки зрения технологий, считают в издании.
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