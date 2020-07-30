Американский адмирал назвал эпохальные изменения в мировом ядерном балансе

https://static.news.ru/photo/883009f6-d2f1-11ea-994b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tao Liang/Global Look Press

Глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил, что в ближайшие десять лет изменится исторический ядерный баланс в мире. По его словам, у Вашингтона впервые появятся два серьёзных соперника с высоким ядерным потенциалом в лице Москвы и Пекина.

Ричард отметил, что последние 15 лет Россия ведёт модернизацию систем военного управления, одновременно повышая эффективность учений. Она достигает своих целей на 70%, сообщает ТАСС.

По мнению адмирала, Китай очень скоро получит ядерную триаду, поскольку уже обладает современными межконтинентальными баллистическими ракетами и подводными лодками. По скорости расширения общего военного потенциала Пекин превосходит Вашингтон, считает Ричард.

Он добавил, что в Поднебесной не только улучшают боеготовность, но и успешно разрабатывают новые системы управления и предупреждения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Белый дом более не расценивает Россию как сильнейшего соперника и главную угрозу США. Теперь эта роль отведена Китаю, отмечает Financial Times. Действия Пекина сопровождаются «всё более воинственным тоном». Кроме того, его взаимодействие с Москвой усилилось после введения санкций в отношении России. Китай более опасен для США как с позиции военного потенциала, так и с точки зрения технологий, считают в издании.