Власти США перестали считать Россию главным соперником

https://static.news.ru/photo/ae3ca3a4-cffc-11ea-90b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Белый дом более не расценивает Россию как сильнейшего соперника и главную угрозу США. Теперь эта роль отведена Китаю.

Несмотря на то что Россия «бросила прямой вывозов западно ориентированному мировому порядку» присоединением Крыма в 2014 году, сегодня она представляет меньшую угрозу для США, чем КНР. Китай более опасен для США как с позиции военного потенциала, так и сточки зрения технологий.

Действия Пекина сопровождаются «всё более воинственным тоном». Кроме того, его взаимодействие с Москвой усилилось после введения санкций в отношении России, отмечае т издание Financial Times.

Некоторые американские политики полагают, что отношения РФ и КНР всё же не так прочны, как кажется. В связи с этим в Вашингтоне надеются посеять раскол между Москвой и Пекином и привлечь Россию на сторону Америки в её противостоянии с Китаем. Такого мнения, в частности, придерживаются глава Госдепартамента США Майк Помпео, его заместитель Стивен Бигун, а также один из бывших высокопоставленных чиновников Пентагона Элбридж Колби. По словам последнего, американским властям необходимо снизить количество раздражителей в отношениях с РФ и таким образом добиться охлаждения её отношений с КНР.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в КНР. Объём полученного Пекином от РФ сырья составил 396 тысяч тонн. Импорт СПГ из США в Поднебесную составил 340 тысяч тонн.