Эксперт назвал американскую ПРО беспомощной перед ракетой «Сармат»

Американская противоракетная оборона не сможет перехватить новую российскую баллистическую ракету «Сармат». Об этом «Народным Новостям» рассказал военный аналитик Виктор Литовкин.

Первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты шахтового базирования «Сармат» запланировано на осень 2021 года. Конструкторское бюро имени Макеева спроектировало ракету, не имеющую аналогов в своём классе. Она сможет доставлять свою боевую часть на расстояние до 16 тысяч километров. Ракета оснащена разделяющейся боевой частью, которая состоит из 15 боеголовок. Мощность каждой — от 150 до 750 килотонн.

Эксперт подчеркнул, что характеристики «Сармата» сильно превзошли показатели прошлых образцов.

Если дальность полёта ракеты «Воевода» составляла примерно 11-12 тысяч км, то «Сармат» сможет достигать расстояние до 15-16 тысяч км. То есть фактически новая МБР может через Южный полюс долететь до территории США, обойдя при этом все существующие американские системы противоракетной обороны, — отметил он.

Как ранее сообщалось, украинские эксперты обеспокоены появлением новых образцов ракетного вооружения в России. Украинские специалисты отметили, что новым типам ракет смогут противостоять только ведущие мировые державы и технологический потенциал их вооружения. В свою очередь в США подчеркнули высокую опасность таких вооружений для Запада. Аналитики из разных стран едины во мнении, что российское вооружение не стоит недооценивать, к тому же многие образцы уже показали себя в реальных условиях и подтвердили свои характеристики.