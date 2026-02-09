Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 12:48

Американист оценил перспективу нормализации отношений России и США

Американист Дудаков: серьезных результатов в сближении США и России нет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Серьезных результатов в сближении США и России не наблюдается, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, говорить о конкретных подвижках в двусторонних отношениях пока преждевременно.

В целом преждевременно говорить о том, будут ли в будущем какие-либо подвижки в рамках не только российско-украинских переговоров, но и российско-американских отношений. Очевидно, что мы мотивируем США ускориться со всем этим делом. С одной стороны, риторика нынешней администрации Вашингтона в каких-то вопросах смягчается, становится более компромиссной, но в реальности мы не видим серьезных подвижек, которые можно было бы представить как начало нормализации наших отношений, — пояснил Дудаков.

По его мнению, администрация США на практике не демонстрирует шагов к разрядке, несмотря на отдельные изменения в риторике. Американист подчеркнул, что такие практические аспекты, как возвращение дипломатической собственности, урегулирование визовых вопросов и смягчение санкционного режима, не сдвигаются с мертвой точки.

Дипсобственность на территории США не возвращена РФ, история с визами никак не разрешена, санкции не смягчаются и даже были ужесточены в нефтяной сфере. То есть в данном случае, конечно, говорить о том, что есть какие-либо перспективы в дальнейшей нормализации отношений США и России, преждевременно. Мы не готовы идти на какие-то серьезные уступки, сдавать наши интересы, отказываться от поддержки стран, которые к нам дружественно относятся, — резюмировал Дудаков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США не готовы выполнять выдвинутые в Анкоридже предложения по урегулированию ситуации вокруг Украины. Он также сообщил об отсутствии ожиданий улучшения экономических отношений с американской стороной.

США
Россия
Украина
санкции
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
