Американцы присылают письма с извинениями за слова Байдена о Путине

https://static.news.ru/photo/73953b6a-8a7f-11eb-952c-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Многие простые американцы расценили слова своего президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине как «постыдные» и «грубые». Они шлют письма в посольство РФ в США со словами поддержки.

Ранее Байден пообещал «наказать» Россию за якобы вмешательство в американские выборы и заявил, что считает Путина «убийцей». Кроме того, в ответ на предложение президента РФ о разговоре Белый дом заявил, что лидеры двух стран уже беседовали.

После скандальных высказываний Байдена посольство РФ в Вашингтоне заявило, что стало получать письма от американцев с извинениями.

Как гражданин США я глубоко опечален заявлениями Байдена о Путине. Прошу прощения за его грубое, постыдное, непрошеное и необоснованное высказывание. Я глубоко уважаю господина Путина и надеюсь, что он примет извинения многих граждан США, — приводит РИА Новости письмо 74-летнего ветерана американских ВВС.

Автор другого письма обращается ко всем людям в России и подчёркивает, что обычно не пишет такие послания, но в данном случае считает, что «это вопрос чести и уважения». «Как американец я хочу извиниться от имени себя и своей семьи за постыдное неуважение и клевету в адрес господина Путина со стороны нашего президента», — написал он.

Ещё один американец адресовал своё письмо лично послу РФ. В нём он выразил надежду, что недружественное высказывание Байдена не повлияет на отношения между людьми.

Путин прокомментировал заявление своего американского коллеги в ходе встречи с общественностью Крыма и Севастополя, которая прошла в формате видеоконференции. Он пожелал Байдену здоровья, отметив, что говорит это без иронии, и подчеркнул, что «кто обзывается — тот сам так называется».

Между тем в МИД РФ заявили, что ждут от Вашингтона объяснений по поводу высказываний Байдена в адрес Владимира Путина, писал NEWS.ru.