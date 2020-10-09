Алиев и Макрон обсудили конфликт в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/89a22eaa-0a2c-11eb-bcd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/prokurorluq

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и его французский коллега Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили сложившуюся ситуацию в Нагорном Карабахе, следует из сообщения пресс-службы азербайджанского лидера.

Девятого октября президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Главы государств обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорнокарабахского конфликта, — говорится в сообщении, которое передаёт РИА Новости.

Некоторое время назад Алиев потребовал от Франции извинений после заявления Макрона о том, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. Президент Азербайджана заверил, что у государства нет никаких наёмников.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.