Акции 31 января хотят сделать поводом для новых санкций США

Администрацию Джо Байдена призывают подготовить ответ на возможные действия российских властей в отношении запланированных на эти выходные протестов. Об этом говорится в письме нового главы сенатского комитета по международным отношениям Боба Менендеса к госсекретарю Тони Блинкену. Текстом послания пресс-служба сенатора поделилась с NEWS.ru. Законодатель требует, чтобы Госдеп и Минфин изучили расследования Алексея Навального. Это, по его мнению, поможет определить новые цели возможного санкционного давления.

Тема предстоящих 31 января протестных акций в России, вероятно, стала для Менендеса удобным поводом поздравить Блинкена с недавним утверждением на пост руководителя Госдепартамента. В своём послании к госсекретарю сенатор отмечает, что с нетерпением ждёт возможности поработать вместе. Одной из внешнеполитических проблем, требующих вмешательства, сенатор называет события в России, а в частности — реакцию Кремля на митинги в поддержку Навального.

Усилия российских граждан по формированию более прозрачной и отзывчивой политической культуры — это их борьба, а не наша. Однако мы никогда не должны усложнять их деятельность, закрывая глаза на жестокие репрессии или многочисленные случаи официальной коррупции, — отмечается в послании Менендеса.

Michael Brochstein/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

По его словам, на США лежит важная ответственность — продемонстрировать свою приверженность борьбе с коррупцией, защите демократии и прав человека. В связи с этим Менендес указывает на необходимость использовать все доступные инструменты, чтобы ответить на политику российского руководства ещё на ранних этапах президентства Байдена.

Во-первых, я решительно поддерживаю применение санкций на базе «закона Магнитского» для привлечения российских чиновников к ответственности за нарушения прав человека, — перечисляет Менендес потенциально возможные инструменты воздействия. — Обязательные ограничительные меры в соответствии с этим законом не вводились более года, что противоречит американской практике с 2012 года.

Во-вторых, Менендес выражает поддержку тем мерам, которые «лишат коррумпированных российских чиновников доступа в США», а также возможности прибегать к местной финансовой системе. Отдельно сенатор указывает на то, что Навальный «выявил бесчисленное количество случаев коррупции», которые, по его словам, и Государственный департамент, и Министерство финансов США теперь должны внимательно изучить, чтобы определить дальнейшие рестрикции в отношении Москвы.

В-третьих, глава сенатского комитета по международным отношениям призывает администрацию Байдена «ввести санкции в ответ на химическое нападение» в соответствии с Законом 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием. Своё послание к Блинкену Менендес заканчивает словами о необходимости трансатлантического партнёрства в выборе мер.

Как ожидается, администрация Байдена будет более мобильной в определении инструментов санкционного давления — как на уровне дискуссий со своими союзниками в Европе, так и на уровне координации между различными исполнительными ведомствами в Вашингтоне. Согласно оценкам местных экспертов, Байден и его команда, в частности, могут вернуть к жизни упразднённое ещё при бывшем госсекретаре США Рексе Тиллерсоне Управление по санкциям внутри Госдепа. В таком случае определяющая роль в разработке рестриктивных мер вернётся от структур Министерства финансов к дипведомству.

Впрочем, очевидно, что команде Байдена ещё потребуется время, чтобы разобраться с необходимым санкционным инструментарием: согласованию ограничительных мер должна предшествовать выработка подходов к политике на российском направлении.