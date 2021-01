Акции 31 января хотят сделать поводом для новых санкций США

Тема предстоящих 31 января протестных акций в России, вероятно, стала для Менендеса удобным поводом поздравить Блинкена с недавним утверждением на пост руководителя Госдепартамента. В своём послании к госсекретарю сенатор отмечает, что с нетерпением ждёт возможности поработать вместе. Одной из внешнеполитических проблем, требующих вмешательства, сенатор называет события в России, а в частности — реакцию Кремля на митинги в поддержку Навального.

Michael Brochstein/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press