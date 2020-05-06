Золотов сообщил о закупке техники для охраны берегов Керченского пролива

https://static.news.ru/photo/27fccc5c-8f96-11ea-8e61-fa163e074e61_660.jpg Керченский пролив Фото: Anton_Astrey/twitter.com/Global Look Press

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил о закупке морской техники для охраны военных объектов на побережье Керченского пролива. Соответствующую информацию он сообщил на заседании с президентом страны Владимиром Путиным.

Мы закупили морскую технику для охраны объектов в Керченском проливе. Кроме того, отремонтировали вертолёты, — цитирует Золотова РИА Новости.

На сегодняшний день основная часть войск выполняет задачи по патрулированию и охране объектов в районе Керчи в штатном режиме. Информация о срывах не поступала.

Ранее NEWS.ru писал, что Росгвардия переоборудовала три военных госпиталя для борьбы с COVID-19.