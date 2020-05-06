Золотов сообщил о закупке техники для охраны берегов Керченского пролива

Глава Росгвардии Виктор Золотов заявил о закупке морской техники для охраны военных объектов на побережье Керченского пролива. Соответствующую информацию он сообщил на заседании с президентом страны Владимиром Путиным.
Мы закупили морскую технику для охраны объектов в Керченском проливе. Кроме того, отремонтировали вертолёты, — цитирует Золотова РИА Новости.
На сегодняшний день основная часть войск выполняет задачи по патрулированию и охране объектов в районе Керчи в штатном режиме. Информация о срывах не поступала.
Ранее NEWS.ru писал, что Росгвардия переоборудовала три военных госпиталя для борьбы с COVID-19.