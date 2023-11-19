ВС РФ впервые массово применили РБК-500 в зоне СВО: что это за бомбы ВС РФ впервые массово применили боеприпасы РБК-500 в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиационная бомба РБК-500

Российские военные впервые массово применили в зоне проведения спецоперации кассетные бомбы РБК-500, сообщает Telegram-канал «Воин DV». Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Что об этом известно?

Что известно про РБК-500

Разовые бомбовые кассеты (РБК-500) представляют собой тонкостенные авиабомбы. Некоторые из них имеют в комплекте съемный обтекатель, позволяющий эффективно устанавливать РБК на самолеты как с внешней подвеской, так и с внутренним отсеком вооружения. Снаряд также имеет различные модификации. Например, РБК-500 АО-2,5РТМ несет 126 суббоеприпасов массой 2,5 кг с осколочными элементами. Кассета предназначена для поражения легкоуязвимой техники и живой силы, находящейся на открытой местности. РБК-500У БетАБ-М специально спроектирована для эффективного поражения бетонных площадных целей. РБК-500У ПТАБ-1М предназначена для поражения верхней проекции танков и другой бронированной техники.

Военный эксперт Алексей Борзенко объяснил NEWS.ru, как работают кассетные снаряды.

«Кассетные боеприпасы, как правило, набиты элементами поражения. Это могут быть шарики, металлические детали. Их принцип заключается в том, что летит что-то единое, снаряд или ракета, в какой-то момент они все разлетаются и каждый взрывается самостоятельно. Модификаций существует много: в СССР разрабатывались такие боеприпасы, и они есть в наличии. При необходимости можно применить, но я не думаю, что до этого дойдет. Мы сбережем мирное население», — рассказал эксперт.

Где в зоне СВО ВС РФ впервые использовали РБК-500

По информации Telegram-канала «Воин DV», кассетные бомбы в зоне проведения СВО были применены в районе села Старомайорское.

«Первое массовое применение в этом вооруженном конфликте РБК-500 в районе Старомайорского. Более подробные данные пока публиковать не будем», — говорится в публикации «Воин DV».

В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.

Фото: МО РФ

Почему ВС РФ ранее не применяли кассетные бомбы

15 августа во время XI Московской конференции по международной безопасности министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не применяет кассетные снаряды по гуманитарным соображениям, но в любой момент может изменить свое решение.

«Хотел обратить внимание на тот факт, что у нас на вооружении тоже есть кассетные боеприпасы. До настоящего времени по гуманитарным соображениям мы от их применения воздерживались. Однако это решение может быть пересмотрено», — сказал глава российского военного ведомства.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru объяснил, что Россия имеет право использовать кассетные боеприпасы, поскольку Украина направляет их против мирных жителей.

«У нас есть кассетные боеприпасы. Если они используют западные кассетные боеприпасы против мирных жителей в том числе, конечно, мы имеем право использовать их против ВСУ, но только при условии, чтобы под эти боеприпасы не попадали мирные жители. Мы не будем применять кассетные боеприпасы против населения», — подчеркнул Соболев.

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