ВС РФ в 2021 году получили более 5 000 единиц вооружения и техники

Министр обороны Сергею Шойгу заявил, что Вооружённые силы РФ в прошлом году получили более 5 000 единиц вооружения и техники, передаёт ТАСС. В частности, 900 боевых бронированных машин, три современные подводные лодки, включая атомный подводный крейсер «Князь Олег», вооруженный баллистическими ракетами «Булава».

Среди них 900 боевых бронированных машин, три современные подводные лодки, включая атомный подводный крейсер «Князь Олег», вооружённый баллистическими ракетами «Булава», четыре надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения, — сказал Шойгу.

Кроме того, по словам главы Минобороны, армия получила 151 единицу новой и модернизированной авиационной техники, в том числе 77 самолетов, 29 вертолетов, 45 комплексов с беспилотными летательными аппаратами. Оснащенность армии и флота современным вооружением повысилась до 71,2%, а стратегических ядерных сил - до 89,1%. Исправность военной техники поддерживается на уровне 95%, отметил Шойгу.

По его словам, новая боевая техника уже хорошо проявила себя в ходе различных проверок боеготовности, учений и тренировок.

Ранее Шойгу заявил, что к 2030 году для ВМФ будет построено 34 корабля и подводные лодки, из них 20 кораблей будут предназначены для дальней морской зоны. А уже в 2022 году ВМФ получит пять новых подлодок, в том числе стратегическую подлодку «Генералиссимус Суворов». Также в состав флота войдут 11 кораблей.