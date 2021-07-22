Военный эксперт рассказал о российской ловушке для НАТО

До сих пор Россия вооружала Калининград лишь на время учений. Однако в случае если страны НАТО решатся развернуть рядом с территорией анклава свои ракеты, Россия даст молниеносный симметричный ответ. Об этом заявил «ПолитРоссии» военный эксперт и директор Музея войск ПВО России, полковник в отставке Юрий Кнутов.

По словам эксперта, уникальное географическое расположение региона, находящегося «внутри Европы», делает его удобным плацдармом для любых атак по европейской территории. Это, естественно, понимают и в НАТО.

Как подчеркнул Кнутов, России в принципе не нужны в Калининграде «Искандеры», поскольку есть гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», которые уже работают по морским целям, а после испытаний будут представлять угрозу и для наземных целей.

То есть в принципе острой необходимости в размещении ракет средней и меньшей дальности у нас нет. То есть мы фактически загнали НАТО в ловушку в Калининграде — если они развернут свои РСМД, мы ответим им куда более страшным оружием, — резюмирует Кнутов.

Он также добавил, что благодаря ракетам «Кинжал», у которых максимальная дальность снарядов доходит до трёх тысяч километров, в пределах досягаемости российской армии окажется не только Великобритания, но и вся Западная Европа — то есть большинство членов НАТО.

Ранее сообщалось, что Великобритания проведёт учения на случай размещения ракет РФ в Калининграде.