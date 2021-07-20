Британия проведёт учения на случай размещения ракет РФ в Калининграде

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Ввести санкции против шести украинских телеканалов за трансляцию фильмов на русском языке попросил у регулятора уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень. Об этом он сам сообщил на странице в Facebook.

Трансляция фильмов на русском языке в настоящее время запрещена на Украине по новым нормам закона о госязыке. По результатам мониторинга были выявлены нарушения закона о государственном языке — фильмы и...