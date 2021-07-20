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Британия проведёт учения на случай размещения ракет РФ в Калининграде

01:16, 21 июля 2021
Фото: rusvesna.su
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Манёвры по рассредоточению авиации в связи с якобы существующей вероятностью развёртывания Россией крылатых ракет в Калининградской области начнут отрабатывать вооружённые силы Великобритании. Об этом сообщил начальник штаба ВВС Соединённого Королевства Майкл Уигстон в интервью газете The Daily Telegraph.

Мы будем учиться рассредоточению, — объявил Уигстон.

Он отметил, что в случае размещения Россией крылатых ракет в Калининградской области Великобритания окажется в радиусе поражения. В этой связи Лондон проведёт учения, в ходе которых пилоты будут сажать самолёты на гражданские аэродромы и участки автотрасс.

Ранее генерал ВВС США назвал условие победы НАТО над Россией.

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