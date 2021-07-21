Военный эксперт объяснил, зачем США российские ракетные двигатели

Решение США купить российские ракетные двигатели РД-181М свидетельствует о признании достижений инженеров из РФ. Такое мнение в беседе с «Народными Новостями» высказал бывший начальник зенитно-ракетных войск, военный эксперт Сергей Хатылёв.

По мнению специалиста, американцы действуют как бизнесмены и не хотят тратить время и средства на исследования и разработки, им проще сделать копии российских новинок.

Американцы как бизнесмены считают всегда просто: «У нас есть столько-то денег, это стоит столько-то, мы вот купим и будем пользоваться, а за это время снимем копии, своруем технологии, подберём специалистов, и они нам сделают в Америке такие же», — отметил Хатылёв.

Специалист пояснил, что сделка о покупке РД-181М также является свидетельством того, что США не имеют в распоряжении уникальных разработок, которые можно было бы сравнить с российскими.

Ранее руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил, что правительство США поддержало покупку российских двигателей РД-181М производства НПО «Энергомаш». По его словам, это означает, что в будущем будут новые поставки двигателей и новые старты американских ракет с российскими «сердцами». Он считает, что договор о покупке российских двигателей не только является подтверждением прекрасной работы конструкторов и инженеров, создающих изделия превосходного качества, но и даёт надежду на возможную нормализацию отношений.