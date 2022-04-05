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Военный эксперт объяснил, почему польские Т-72 «не доедут» до армии Украины

Военный эксперт Литовкин заявил, что польские Т-72 «не доедут» до украинской армии
16:07, 05 апреля 2022
Военный эксперт объяснил, почему польские Т-72 «не доедут» до армии Украины Польские танки Т-72 Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Польские танки Т-72 различных модификаций, в случае передачи их Украине, всё равно не доедут в полном составе до ВСУ (по разным оценкам — свыше 500 штук) — эшелоны уничтожит армия России, заявил NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. Он подчеркнул, что данная техника, как только окажется на территории Украины, станет законной целью для ВС РФ. Таким образом он прокомментировал соглашение между Варшавой и Вашингтоном на поставку 250 американских танков «Абрамс».

Мы контролируем автомобильные и железные дороги [Украины]. Если мы увидим, что танки едут на Украину, то наши ракеты достанут их — «Искандеры», «Кинжалы», «Калибры», ракеты «воздух-земля» и не факт, что ВСУ эти танки помогут. Перед началом СВО у Киева было около 2300 танков, сейчас 1900 уничтожено. Передавать танки — дело Польши, одно дело — утилизировать Т-72 на своих заводах, тратить деньги, а так их уничтожит армия РФ, — рассказал Литовкин.

Эксперт отметил, что польские Т-72, производившиеся в том числе по лицензии в самой республике, не сильно отличаются от советских, имеющихся на вооружении ВСУ, на них могут устанавливаться другие «прицелы, станции связи, обводы башни» другие.

Польша производила боевую технику по советским лицензиям, но они кончились, а заводы обрушились. НАТО не нужны польские танки, в НАТО есть немецкие и американские. И потом, калибры другие. У Т-72 калибр пушки 125 мм, то у «Абрамса» — 105 и 120 мм бывают. Это другие снаряды. Плюс в некоторых вариантах «Абрамса» есть заряжающий, в Т-72 стоит автомат заряжания, — подытожил Литовкин.

По информации РИА Новости, контракт Польши с США предусматривает поставку Варшаве 250 Abrams новейшей модификации M1A2 SEPv3. Кроме самих боевых машин республика получит логистический и учебный пакеты. Общая сумма сделки составила около $6 млрд. Военные европейской страны заявили, что данная закупка станет крупнейшей в истории Войска Польского. В Варшаве не скрывают, что Abrams перебросят на восток страны.

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