ВМФ пополнится тремя подводными лодками в 2022 году
Ксения Голуб
Ксения Голуб
09:55, 24 марта 2022
Церемония вывода из эллинга атомной подлодки "Генералиссимус Суворов" в СеверодвинскеФото: Пресс-служба "Севмаш"/ТАСС
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Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) а 2022 году передаст ВМФ России три новейшие подводные лодки. В их числе две атомные «Генералиссимус Суворов», относящаяся к проекту «Борей-А» и «Красноярск» («Ясень-М»), сообщил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов, пишут РИА Новости. Всего корпорацией в текущем году будет передано 24 судна и военных корабля.
До конца года сдадим флоту два атомохода, АПЛ «Генералиссимус Суворов» и «Красноярск», и одну лодку «адмиралтейскую» — неатомная подводная лодка «Уфа», — сказал Рахманов.
Он также уточнил, что подлодка «Уфа» (проект 636.3) строят на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге.
Рахманов подчеркнул, что основная часть кораблей и судов относится к категории гражданского судостроения, а 10 единиц — по гособоронзаказу, «часть из которых выходит из ремонта, часть — новострой».
В время поездки в Москву в середине февраля текущего года президент Бразилии Жаир Болсонару просил российского лидера Владимира Путина помочь с проектом создания атомной подводной лодки. Одна из проблем в рамках создания АПЛ оказалась связана с сертификацией используемого топлива. Ранее в этом стране отказали США.
Также в 2021 году Бразилия приступила к испытаниям ядерной силовой установки и здесь также может пригодиться обширный российский опыт.