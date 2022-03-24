ВМФ пополнится тремя подводными лодками в 2022 году

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) а 2022 году передаст ВМФ России три новейшие подводные лодки. В их числе две атомные «Генералиссимус Суворов», относящаяся к проекту «Борей-А» и «Красноярск» («Ясень-М»), сообщил генеральный директор ОСК Алексей Рахманов, пишут РИА Новости. Всего корпорацией в текущем году будет передано 24 судна и военных корабля.

До конца года сдадим флоту два атомохода, АПЛ «Генералиссимус Суворов» и «Красноярск», и одну лодку «адмиралтейскую» — неатомная подводная лодка «Уфа», — сказал Рахманов.

Он также уточнил, что подлодка «Уфа» (проект 636.3) строят на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге.

Рахманов подчеркнул, что основная часть кораблей и судов относится к категории гражданского судостроения, а 10 единиц — по гособоронзаказу, «часть из которых выходит из ремонта, часть — новострой».

В время поездки в Москву в середине февраля текущего года президент Бразилии Жаир Болсонару просил российского лидера Владимира Путина помочь с проектом создания атомной подводной лодки. Одна из проблем в рамках создания АПЛ оказалась связана с сертификацией используемого топлива. Ранее в этом стране отказали США.

Также в 2021 году Бразилия приступила к испытаниям ядерной силовой установки и здесь также может пригодиться обширный российский опыт.