Вице-премьер России не ожидает срыва гособоронзаказа

https://static.news.ru/photo/f8186408-fa78-11ea-954a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавируса не повлияет на выполнение гособоронзаказа. Об этом заявил российский вице-премьер Юрий Борисов.

Планы 2020 года будут выполнены. Срывов гособоронзаказа нет. Мы все это мониторим фактически в ручном режиме, — заверил Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

При этом по итогам текущего года, российская армия приблизится к показателю оснащению современными образцами техники и вооружения в 70%.

В июне президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Глава страны в ходе разговора затронул тему государственного оборонного заказа. Путин констатировал, что система, которая была введена в последнее время, работает, а принятые по оборонному заказу меры оказались успешными. Чиханчин добавил, что результаты принёс «тот задел, который был создан ещё в 2016 году».

Как писал NEWS.ru, серия патрульных кораблей с управляемым ракетным вооружением является главным козырем Военно-морского флота (ВМФ) России. По мнению военных экспертов из Китая, корветы проекта 22160 отличает их скрытность и возможность запускать крылатые ракеты «Калибр».