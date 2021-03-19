В США объяснили «смертоносность» российских С-400

https://static.news.ru/photo/68a616e8-88b8-11eb-9e4a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угрозы Вашингтона применить санкции не пугают зарубежные страны, покупающие российские ЗРС С-400. Всё дело в их боевых «смертоносных» качествах, сообщили американские эксперты.

Российские зенитные ракетные системы могут использоваться «для поражения самолётов, крылатых и баллистических ракет, а также применяться против наземных объектов». Это делает их желанной покупкой на рынке оружия, считает американское издание 19FortyFive.

Ракеты комплекса также способны поражать цели на дальности до 400 километров и на высоте до 30 километров при интенсивном огне противника, — пишет издание.

19FortyFive напоминает, что несмотря на угрозы США применить санкции, С-400 «Триумф» приобретают зарубежные страны, в частности Индия и Турция.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Блока. По его словам, Альянс в связи с этим приветствует переговоры Турции с остальными государствами — членами союза о возможных поставках систем ЗРК Patriot или SAMP/T.

Кризис в отношениях между Вашингтоном и Анкарой разгорелся в июле 2019 года. США требовали от республики купить комплексы Patriot вместо C-400 у РФ. Глава Турции Реджеп Эрдоган отказался идти на уступки. Тогда Белый дом пригрозил ввести санкции, а также лишить союзника НАТО новых американских истребителей.

Системы С-400 находятся не только на вооружении армии РФ, но и закупаются многими иностранными партнёрами. Так, подобные системы есть уже у Китая, Турции и Индии, а также покупкой российских ЗРС С-400 интересуются Ирак, Египет, Саудовская Аравия, Катар и Вьетнам, писал NEWS.ru.