В США испугались созданного Россией «морского монстра»

Журналисты в США опубликовали материал о создаваемом в РФ тяжёлом аварийно-спасательном экраноплане «Чайка» А-050. Судно американские СМИ назвали «морским монстром».

В статье подчеркнули, что экраноплан планируют ввести в эксплуатацию в течение 2020 года. По сообщению СМИ, А-050 станет развитием «Каспийского монстра», служившего основой для созданного в СССР экраноплана-авианосца «Лунь». Советское судно было малозаметно для радаров, при этом оно имело возможность набирать скорость до 500 км в час. В это же время «Лунь» мог нести на вооружении противокорабельные ракеты.

Новый российский «морской монстр» сможет принять до девяти тонн груза или сотню военных. А-050 будет перемещаться со скоростью до 450 км в час по воде, ледяной поверхности и ровной степи, сообщает издание We Are the Mighty.

