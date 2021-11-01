В РФ создадут технологию охраны морских границ с помощью дронов-камикадзе

Технология защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов разрабатывается в России. Отдельные элементы системы уже прошли испытания, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

В систему войдут разведывательные беспилотники, а также несколько типов барражирующих боеприпасов. Планируется, что дроны-камикадзе будут стартовать к цели как из береговых пусковых установок на автомобильном шасси, так и из пусковых установок на кораблях флота, — пояснил собеседник агентства.

Он назвал низкую цену применения и эксплуатации барражирующих боеприпасов — беспилотников, поражающих цель как управляемая ракета «воздух — поверхность», одним из главных преимуществ системы.

При этом массированное применение дронов-камикадзе даже против судов класса фрегат или эсминец позволит вывести корабль из строя как боевую единицу за счёт повреждения его систем наблюдения, управления и комплексов вооружения, — уточнил источник.

Он считает, что появление подобной системы серьёзно сократит желание иностранных кораблей нарушать морские границы РФ.

Ранее стало известно, что ведомый истребителя пятого поколения Су-57 российский тяжёлый ударный беспилотник «Охотник» может представлять «большую проблему» для НАТО и США в частности. Если заявленные характеристики и возможности БПЛА отвечают реальности, то аппарат станет «настоящим зверем», пишет издание 19FortyFive. «Охотник» является одним из самых крупных в мире беспилотников.