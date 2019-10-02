https://static.news.ru/photo/1498fe9e-e4fe-11e9-b246-fa163e074e61_660.jpg Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Необходимости в испытаниях и использовании зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-500 в Сирии не было и нет, заявили в Министерстве обороны РФ.

С-500 предназначен для борьбы с баллистическими и аэродинамическими целями на больших дальностях, — цитирует сообщение газета «Известия».

Там также отметили, что для прикрытия российских военных объектов Тартус и Хмеймим используются комплексы С-400, ТОР-М2, «Панцирь-С» и истребители Су-35С.

Ранее News.ru писал, что в Сирии прошла проверку российская система противовоздушной обороны С-500 «Прометей». При тестировании были выявлены «определённые проблемы» в работе техники, однако их удалось быстро устранить.