В Европе хотят отказаться от военных технологий США

Европейские компании по производству оружия решили отказаться от использования американских технологий.
Производителей не устраивают попытки Соединённых Штатов контролировать продукцию, созданную с помощью американских технологий, и желание ограничивать её экспорт,
Предприятия из Германии и Франции намерены вести собственные разработки и независимо от США создать вертолеты, штурмовые винтовки и новый европейский истребитель.
Ранее NEWS.ru писал, что население Германии выступает за то, чтобы перейти под ядерный зонтик Франции и Великобритании на фоне становящихся всё более очевидными расхождений с политикой США. Тем не менее руководство страны пока не готово к пересмотру своих позиций. Решающими могут стать выборы 2021 года, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель покинет свой пост после 16-летнего правления и даст возможность новым силам войти в коалиционный парламентский блок.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен