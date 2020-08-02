Оружие

В Европе хотят отказаться от военных технологий США

16:25, 02 августа 2020
Фото: The U.S. Army/flickr.com

Европейские компании по производству оружия решили отказаться от использования американских технологий.

Производителей не устраивают попытки Соединённых Штатов контролировать продукцию, созданную с помощью американских технологий, и желание ограничивать её экспорт, передаёт Welt am Sonntag.

Предприятия из Германии и Франции намерены вести собственные разработки и независимо от США создать вертолеты, штурмовые винтовки и новый европейский истребитель.

Ранее NEWS.ru писал, что население Германии выступает за то, чтобы перейти под ядерный зонтик Франции и Великобритании на фоне становящихся всё более очевидными расхождений с политикой США. Тем не менее руководство страны пока не готово к пересмотру своих позиций. Решающими могут стать выборы 2021 года, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель покинет свой пост после 16-летнего правления и даст возможность новым силам войти в коалиционный парламентский блок.

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