В Европе хотят отказаться от военных технологий США

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Перспективное самоходное орудие «Лотос», разработанное для Воздушно-десантных войск, было продемонстрировано в рамках военно-спортивного праздника, посвящённого предстоящему Дню ВДВ, который в России отмечают 2 августа. Мероприятие состоялось в Климовске — районе города Подольска Московской области.

«Лотос» отличается увеличенным вдвое боекомплектом по сравнению с орудием прошлого поколения «Нона», передаёт РИА Новости со ссылкой на главного конструктора Вениамина Счастливцева. 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Лотос» уже прошло предъявительские...