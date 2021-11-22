Стало известно, почему ни один истребитель не сможет защититься от С-400

Авиация США и любой страны НАТО не сможет защититься от российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-300 и С-400, потому что возможные зарубежные новинки моделируются российскими специалистами математически. Об этом заявил бывший заместитель Главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединённой системы ПВО государств — участников СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев изданию «ПолитРоссия».

На С-400 установлен универсальный всевысотный обнаружитель 96Л6Е с дальностью обнаружения 300 километров. Помимо этого, установка может быть укомплектована радарами L-диапазона, как «Противник-ГЕ», «Гамма-ДЕ», рассчитанными на обнаружение стелс-целей. Возможна и комплектация с учётом комплекса «Барьер-Е», который выдаёт нахождение даже самых скрытных целей с точностью в один градус. При этом все эти компоненты сами упакованы в так называемые стелс-контейнеры, то есть засечь их действие с воздуха будет невозможно. Поэтому прямо сейчас абсолютно все американские истребители беззащитны перед С-400. И я сильно сомневаюсь, что США смогут найти выход из этой ситуации, — сказал Бижев.

Он добавил, что российские ПВО дорабатываются под новинки зарубежного вооружения и при этом используется анализ боевых стрельб. Поэтому к возможному столкновению с истребителями ВВС США комплексы С-400 будут в полной готовности, считает Бижев.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил, что новейшие российские системы ПВО справятся с угрозой стратегических бомбардировщиков ВВС США B-2 Spirit и B-21 Raider, которые будут оснащены новыми ядерными авиабомбами B61-12. По его словам, отечественные системы способны уничтожить носители до того, как они доставят ядерные боеприпасы.