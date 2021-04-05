США намерены увеличить дальность убийц российских истребителей

Военные США намерены увеличить дальность ракет-убийц Precision Strike Missile (PrSM) почти втрое — с 500 км до 1600 км, сообщает Breaking Defense. Ожидается, что PrSM поступит на вооружение в 2023 году.

Также в планах оснастить ракету усовершенствованными двигателями, которые, не увеличивая её габариты, позволят совершать пуски с боевых машин реактивной системы залпового огня (РСЗО) дальнего действия High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

Ранее американский генерал Джон Рафферти заявил, что ракета PrSM класса «земля — земля» способна уничтожить российскую систему С-400. По его словам, уже успешно прошли первые испытания ракеты, через несколько лет начнётся серийное производство.

Как писал NEWS.ru, разрабатываемый компанией компанией Northrop Grumman тяжёлый американский бомбардировщик B-21 Raider станет «убийцей» китайских истребителей пятого поколения J-20 и российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф». Конструкция нового самолёта позволит ему проникать вглубь территории противника, что не заметят вражеские радары.