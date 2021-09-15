Скорострельную боевую машину создадут на базе «Арматы»

На базе унифицированной платформы «Армата» разрабатывается новая боевая машина, которая будет отличаться повышенной скорострельностью. Об этом РИА Новости рассказали источники в оборонно-промышленном комплексе.

Речь идёт о тяжёлой самоходной артиллерийской установке (САУ) калибра 152 мм. Её созданием занимаются специалисты концерна «Уралвагонзавод». В настоящее время проект находится на стадии научно-исследовательских работ.

По словам собеседников агентства, САУ может получить усовершенствованный боевой модуль от артустановки «Коалиция-СВ», а также двуствольную башню. Благодаря этому новая боевая машина будет обладать беспрецедентной для такого вида техники скорострельностью — 30 выстрелов в минуту.

Цель создания САУ — обеспечение превосходства над технически сопоставимым противником. Для этого установка должна быстро маневрировать для смены позиции стрельбы, открывать огонь с марша бед предварительной подготовки и иметь сокращённое время огневого налёта повышенной плотности.

Ранее сообщалось, что Ростех поставил российским военным первую партию танков Т-14 «Армата». Главная его особенность — необитаемая башня. Экипаж размещается в бронированной капсуле, которая находится в корпусе боевой машины, и оттуда ведёт дистанционное управление вооружением.