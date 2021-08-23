Ростех поставил армии первую партию танков «Армата»

Ростех поставил российским военным первую партию танков Т-14 «Армата». Об этом в ходе форума «Армия-2021» рассказал первый заместитель гендиректора госкорпорации Владимир Артяков, сообщает ТАСС.

Он уточнил, что речь идёт об опытной промышленной партии боевых машин. Кроме того, в войска отгружены новейшие модернизированные танки Т-90 М «Прорыв» и продолжается поставка зенитных комплексов «Панцирь-С».

Артяков отметил , что указанная военная техника востребована не только в российской армии, но и у зарубежных военных.

Танк Т-14 «Армата», разработанный на концерне «Уралвагонзавод», впервые был показан во время парада 9 мая 2015 года. Предварительные испытания он завершил в 2019-м. Главная его особенность — необитаемая башня. Экипаж размещается в бронированной капсуле, которая находится в корпусе боевой машины, и оттуда ведёт дистанционное управление вооружением.

Ранее журналист американского издания The National Interest Марк Эпископос высоко оценил «Армату». Он заявил, что уникальные возможности российского танка позволят ему бросить вызов боевым машинам, стоящим на вооружении НАТО.