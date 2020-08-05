Шойгу рассказал о деталях внезапных проверок войск

https://static.news.ru/photo/c1bec3b0-d724-11ea-807d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал подробности о проведении внезапной проверки войск. Она прошла во время пандемии коронавируса. По его словам такой контроль показал высокую боеспособность армии.

В целом, несмотря на отдельные ограничения при реализации планов оперативной и боевой подготовки, связанные с новой коронавирусной инфекцией, объединения, соединения и воинские части продемонстрировали высокие боевые возможности по нейтрализации угроз военной безопасности РФ. Внезапная проверка показала, что снижения способности вооруженных сил решать задачи по предназначению не допущено, — цитирует генерала армии ТАСС.

Также Шойгу подчеркнул высокий профессионализм войск и строгое соблюдение требований безопасности. По его словам, за время пандемии не было зафиксировано ни одного случая нанесения ущерба государственной собственности.

Одним из вопросов проверки стала оценка возможностей морской пехоты выполнять задачи по предназначению. Практические действия на морских полигонах всех флотов и Каспийской флотилии показали ее исключительную роль в обороне военно-морских баз, важных участков побережья и береговых объектов, — добавил министр.

В рамках проверки перед бойцами морской пехоты была поставлена задача высадить десант на необорудованное побережье. Солдаты Тихоокеанского флота успешно осуществили переброску по воздуху из Приморского края на Камчатку.

Внезапная проверка проводилась в срок с 17 по 21 июля. К ней привлекли 150 тысяч военнослужащих, 400 самолётов, 26 тысяч вооружений и более 100 кораблей и судов обеспечения.

Как писал NEWS.ru, в общей сложности было предусмотрено проведение 56 тактических учений.